Campeonato de futebol recomeça no fim de maio

O primeiro-ministro António Costa prepara-se para anunciar na quinta-feira o regresso da competição da principal liga portuguesa, depois de ter recebido o parecer favorável da Direção-Geral de Saúde.

Segundo apurou o JN, o campeonato será retomado até ao final do mês de maio, muito provavelmente no último fim de semana do mês, e os jogos serão disputados à porta fechada e com severas medidas de segurança sanitária, de forma a não pôr em risco nenhum dos intervenientes.

Esta decisão surge depois de uma reunião entre o primeiro-ministro, Fernando Gomes e Pedro Proença, respetivamente presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga de Clubes, que também contou com as presenças de Pinto da Costa, Luís Filipe Vieira e Frederico Varandas, líderes do F. C. Porto, Benfica e Sporting, que expuseram as dificuldades financeiras dos clubes, muito estrangulados pela falta de receitas.

No entanto, só a resposta favorável da Direção-Geral de Saúde, em articulação com os técnicos do grupo de trabalho criado pela Liga e pela FPF, foi capaz de levar o Governo a dar uma resposta positiva para o regresso do campeonato.