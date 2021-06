A mensagem de Cristiano Ronaldo após o desaire com a Alemanha

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O capitão da seleção nacional deixou, este sábado, uma mensagem nas redes sociais após o desaire (4-2) frente à Alemanha com um pedido aos adeptos.

Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque no Europeu. Depois de bisar na primeira jornada do Grupo F, diante da Hungria, este sábado conseguiu marcar à Alemanha pela primeira vez, fez uma assistência para Diogo Jota e ficou a dois golos igualar os 109 do iraniano Ali Daei como melhor marcador de sempre por seleções nacionais.

O resultado acabou por não ser o mais desejado e o jogo com a França, campeã mundial, vai, por isso, ser decisvo mas Cristiano Ronaldo deixou um pedido aos adeptos nas redes sociais: "Acreditem tanto como nós", escreveu.