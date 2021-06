A "noite perfeita" de Diogo Dalot

Susana Silva Ontem às 23:35 Facebook

Twitter

Partilhar

O Euro2020 ainda vai a meio, mas para Diogo Dalot já se tornou inesquecível. Depois da convocatória surpresa para o Euro2020 quando estava de férias, eis que esta quarta-feira o jovem defesa direito se estreou pela seleção nacional e logo com a qualificação para os oitavos de final.

O minuto 79 da partida com a França (2-2) ficará na memória de Diogo Dalot como o momento em que somou a primeira internacionalização pela seleção principal de Portugal, numa noite que definiu como "perfeita".

"Sabíamos que era um jogo difícil, contra um adversário forte, conseguimos reagir sempre que sofremos golo, e isso também é importante, e combinar isso com a estreia foi uma noite perfeita", salientou o jogador que se destacou esta época ao serviço do AC Milan, por empréstimo do Manchester United.

O lateral avançou que "a passagem à próxima fase era o objetivo de todos", referindo que o grupo terá agora a oportunidade de estudar o adversário que se segue.

"Vamos ter tempo para analisar a Bélgica, agora vamos ter tempo para recuperar as energias, pois são poucos dias entre os jogos, jogos esses muito exigentes, e temos de ter a equipa toda pronta e, na altura, vamos estar prontos para a Bélgica", garantiu.

Diogo Dalot contou, também, o que Fernando Santos lhe disse momentos antes da estreia. "O selecionador pediu-me para defender, defender o resultado, ter a bola, o que gosto de fazer é ajudar a equipa", explicou.

PUB

Durante a partida, os adeptos no estádio, na grande maioria do país anfitrião, iam-se manifestando não só sobre o que se passava dentro das quatro linhas em Budapeste, mas também sobre o desenrolar da partida da Hungria com a Alemanha, em Munique. Uma situação que o defesa desvalorizou: "A mensagem ia sendo passada, é difícil perceber com o barulho do jogo e o ambiente, mas fizemos muito bem o nosso trabalho".

Já depois de serenar os ânimos, Diogo Dalot usou as redes sociais para expressar o que lhe vai na alma e no coração. "O dia de hoje [quarta-feira] ficará eternizado na minha memória como o dia em que cumpri um sonho. Que honra representar o meu país, numa fase final de um europeu, e conseguir a passagem aos 'oitavos'. Obrigado a todos pelo apoio. Dentro de campo sentimos cada um de vocês", escreveu o jogador.

Palhinha e lição contra a Alemanha

O médio do Sporting mostrou-se satisfeito com o contributo que deu à seleção nacional frente ao conjunto gaulês. "Dei tudo de mim, foi isso também que o mister me pediu, cumpri com o meu trabalho", frisou.

Já sobre a partida, João Palhinha realçou que o "grupo está de parabéns". E justificou: "Conseguimos conquistar o nosso objetivo que era passar à próxima fase. Foi um jogo intenso, com duas excelentes equipas. Fizemos um excelente jogo e agora é pensar já no próximo".

Para o jogador que também se estreia em Europeus, a partida de Munique, no passado sábado, foi difícil de digerir, mas serviu para a equipa evoluir. "São jogos diferentes, equipas diferentes. O jogo da Alemanha serviu-nos de lição para corrigimos certos aspetos em termos táticos e tudo. Isso viu-se também neste jogo, as melhorias estavam visíveis", anotou.

No caminho de Portugal segue-se agora a Bélgica, um adversário que, como todos os outros, será difícil. "A Bélgica tem uma das melhores seleções da Europa, mas nós temos o nosso valor, queremos fazer o nosso trajeto passo a passo e certamente o futuro será risonho", referiu.

Rui Patrício quer dar mais uma alegria aos adeptos

O guarda-redes do Wolverhampton também analisou o próximo obstáculo das quinas. "É um adversário difícil. Estamos no Europeu, sabemos que todos os jogos são complicados e temos a certeza que vai ser um jogo muito difícil como todos os jogos, mas vamos fazer tudo para conseguir ganhar à Bélgica e passar à fase seguinte", garantiu.

Com o peso de ser o detentor do título nas costas, Rui Patrício gostaria de voltar a fazer sorrir o país inteiro como a 10 de julho de 2016.

"Estamos aqui para ganhar e é isso que nos faz estar aqui todos os dias a treinar e a evoluir e com o apoio de todos os portugueses, que estão todos a puxar por nós, queremos dar mais uma alegria", finalizou.