Áustria apura-se e pode ajudar Portugal

No jogo decisivo do Grupo C, os austríacos derrotaram a Ucrânia (1-0) e asseguraram o segundo lugar. Já os ucranianos acabam a fase de grupos em terceiro, mas com apenas três pontos.

A Áustria juntou-se esta segunda-feira a Itália, Bélgica, Holanda e País de Gales no lote de seleções apuradas para os oitavos de final do Euro2020.

No jogo decisivo do Grupo C, a Áustria discutiu o apuramento com a Ucrânia e levou a melhor sobre os ucranianos, graças a um golo de Baumgartner, ainda na primeira parte. No outro jogo da tarde, a Holanda confirmou o pleno de vitórias, ao derrotar a Macedónia do Norte (3-0).

Assim, a Holanda fecha o Grupo C com nove pontos, mais três do que a Áustria. A Ucrânia fica em terceiro com apenas três pontos, algo que pode ser decisivo para as contas de Portugal, no caso de a equipa das quinas acabar a fase de grupos no terceiro lugar. Recorde-se que os quatro melhores terceiros classificados também seguem para os oitavos de final.