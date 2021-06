Rui Farinha, em Sevilha Ontem às 23:13 Facebook

Golo de Thorgan Hazard decide oitavos a favor da Bélgica. Falta de discernimento e precipitação no ataque custam muito caro a Portugal

Portugal saiu este domingo de forma inglória do Europeu, numa partida em que, não tendo sido inferior à Bélgica (0-1), falhou rotundamente na eficácia e, sobretudo, na organização ofensiva. Atacou bastante, mas sem discernimento e, na primeira parte, o facto de ter jogado na expectativa foi um erro que pagou caro. Um golo de Thorgan Hazard, antes do intervalo, decidiu a eliminatória e a equipa das quinas voltou a abandonar uma prova nos oitavos de final, à semelhança do Mundial de 2018.

O selecionador escolheu o onze correto para a partida, João Palhinha deu equilíbrio e qualidade de passe no meio-campo, e Portugal até começou bem o jogo com uma oportunidade. Ou mal, consoante a perspetiva. Após um passe teleguiado de Renato Sanches, que assinou outra grande exibição, Jota, isolado, atirou ao lado. A seleção apresentou-se bem estrategicamente mas foi, desde cedo, notório a falta de ambição e de capacidade de penetração no último terço no terreno. Um problema que se viu nos quatro jogos no Europeu. À Bélgica, que esteve longe de fazer um jogo perfeito, bastou um remate certeiro de fora de área de Hazard, aos 42 minutos, que apanhou Rui Patrício meio desprevenido.

Em desvantagem, após o intervalo, Fernando Santos operou várias substituições e a equipa melhorou a olhos vistos mas o empate acabou por nunca chegar. A sorte não quis também nada com Portugal. Um cabeceamento poderoso de Ruben Dias saiu à figura de Courtois e, pouco depois, um remate de Raphael embateu no poste. À medida que o jogo se aproximou do fim, a qualidade técnica dos homens de Portugal empurrou a Bélgica para trás mas ninguém descobriu o toque de Midas. O campeão da Europa abandonou prematuramente o torneio.

Sinal mais

Renato Sanches voltou a ser o melhor de Portugal, incrível o lance em que ultrapassou vários adversários na primeira parte. Courtois gigante na baliza belga.

Sinal menos

Europeu pouco inspirado para Diogo Jota, que este domingo voltou a falhar dois golos cantados. Rui Patrício mal na fotografia no tento belga, apesar do efeito da bola.

Árbitro

Prestação segura do árbitro alemão, apesar de uma ou outra falha que penalizaram Portugal.

