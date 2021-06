"Estás de volta connosco?". Médico recorda incidente com Eriksen

JN / AFP Hoje às 00:31 Facebook

O médico que tratou do dinamarquês Christian Eriksen falou aos "media" alemães sobre o "momento emocionante" em que reanimou o jogador depois de este ter colapsado durante o jogo Dinamarca-Finlândia.

Segundo contou o médico alemão Jens Kleinefeld ao grupo "Funke", numa entrevista publicada esta quinta-feira, foi administrado um choque elétrico ao jogador de 29 anos após alguns minutos de massagem cardíaca.

"Cerca de 30 segundos depois, o jogador abriu os olhos e consegui falar com ele diretamente", disse Kleinefeld. "Foi um momento muito comovente, porque nestas emergências médicas do dia a dia as hipóteses de sucesso são muito mais pequenas."

Kleinefeld contou que olhou para Eriksen e perguntou-lhe: "Bem, estás de volta connosco?". Eriksen respondeu: "Sim, estou de volta" e "tenho apenas 29 anos", disse o médico

"Foi quando soube que o cérebro não estava danificado e que tinha regressado totalmente", continuou o especialista.

Eriksen respondeu com sucesso aos comandos e estava totalmente consciente no estádio, segundo Kleinefeld, mas demorou algum tempo a ser equipado com todos os monitores necessários para um transporte seguro para o hospital.

O tratamento com choque elétrico tem, normalmente, uma alta taxa de sucesso em atletas profissionais saudáveis ​​em comparação com pacientes normais com doenças pré-existentes, explicou o médico, acrescentando que "tinha 99% de certeza no estádio de que [Eriksen] chegaria ao hospital e permaneceria estável".

Numa cena que chocou o mundo do futebol, Eriksen colapsou repentinamente em campo aos 43 minutos do jogo do Grupo B da Dinamarca, no sábado passado, contra a Finlândia. A equipa médica tentou reanimá-lo enquanto o jogador permanecia imóvel no campo durante cerca de 15 minutos antes de ser levado para o hospital.

Posteriormente, foi confirmado que o dinamarquês sofreu uma paragem cardíaca.