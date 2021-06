Fernando Santos: "Tenho jogadores a chorar"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:20 Facebook

No rescaldo da derrota diante da Bélgica, que ditou o adeus de Portugal ao Euro2020, o selecionado nacional não escondeu a desilusão e vincou que a equipa das quinas merecia ganhar o jogo.

"Tenho os jogadores a chorar, como estarão muitos portugueses com certeza. Desiludidos e tristes, estamos todos. Alguns a chorar na cabine... Os jogadores deram tudo o que tinham para dar, trabalharam muito. Nos primeiros dez minutos, entrámos atrás mas depois fomos para a frente, a criar situações. Mas o futebol é isto. A Bélgica fez seis remates, um na baliza, nós fizemos 29 e acertámos duas vezes no poste. Uma derrota é uma derrota e não tenho muitas palavras sinceramente", começou por dizer Fernando Santos, sublinhando que o jogo de Sevilha merecia outro desfecho.

"Tínhamos confiança nas nossas capacidades. Tínhamos a convicção de que chegaríamos à final e que podíamos ganhar. Mas não aconteceu. No futebol não há justiça. Há quem marca e quem não marca. Bola no poste? Não há sorte e azar... mas quando há um remate enquadrado à baliza e sofre-se um golo e de Portugal há várias situações... Umas vezes marca-se e dá-se a volta ao resultado e hoje não aconteceu isso. Mas os jogadores deram tudo o que tinham. Estavam cansados, mas conseguiram encontrar energias para superar o desfasamento de tempo de descanso entre as equipas. Mas isso agora é tudo um bocado conversa.", continuou o selecionador, explicando ainda a aposta de João Palhinha e Dalot.

"Tentei refrescar a equipa, obviamente. Com o Palhinha, tinha menos tempo de jogo, o Danilo tinha muito mais, procurei alguém que jogasse bem e refrescar. Com o Dalot, nos treinos ele tem correspondido bem e hoje esteve muito bem. Fiz o que tinha de fazer, mas o resultado é que conta", concluiu.

