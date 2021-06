Ferro pede aos portugueses que "se desloquem de forma massiva" a Sevilha

JN Hoje às 16:05 Facebook

Com a situação pandémica a piorar e vários concelhos a recuar no desconfinamento, incluindo Lisboa, Ferro Rodrigues recomendou aos portugueses, no rescaldo do empate com a França, no Euro2020, que se deslocassem de "forma massiva" para Sevilha, Espanha, onde a seleção nacional vai defrontar a Bélgica nos oitavos de final da prova.

"Espero que os portugueses se desloquem de forma massiva para o sul de Espanha e que possam apoiar uma grande vitória de Portugal nos oitavos de final deste campeonato da Europa", disse o presidente da Assembleia da República ao microfone da RTP3. Ferro disse ainda que vai estar presente no estádio em Sevilha, para apoiar a seleção.

Um dia depois destas declarações, o Conselho de Ministros decidiu parar o desconfinamento em Portugal e retroceder na reabertura de alguns concelhos. Lisboa, por exemplo, estará dois níveis atrás da generalidade do país. No fim do jogo em Sevilha, no dia 27 de junho, existirá ainda uma proibição de entrada e saída na Área Metropolitana de Lisboa, para quem não apresentar teste efetuado ou o certificado digital covid.

Questionada sobre as declarações de Ferro Rodrigues, a ministra Mariana Vieira da Silva, que anunciou as medidas, preferiu não as comentar.