A Inglaterra, que tinha assegurado o apuramento na segunda-feira, garantiu o primeiro lugar do Grupo D, ao derrotar a República Checa, por 1-0, com um golo madrugador de Sterling, no mítico Wembley.

Aos 12 minutos, de um jogo arbitrado sem problemas pelo português Artur Soares Dias, Raheem Sterling cabeceou para a vitória, ao segundo poste, na sequência de um centro da esquerda de Jack Grealish, uma das novidades no "onze" dos três leões.

Veja o golo de Sterling (0-1):

Os ingleses controlaram, depois, o encontro e estiveram várias vezes perto do segundo, sendo que os checos também construíram algumas ocasiões, nomeadamente na primeira parte, por intermédio de Hols (28 minutos) e Soucek (29 e 35).

Os comandados de Gareth Southgate seguraram, porém, a vantagem e ganharam o Grupo D, o que lhe permite manter-se em Wembley, onde receberão na terça-feira o segundo do Grupo F, que poderá ser Portugal e também França, Alemanha ou Hungria.

Quanto aos checos, podem defrontar os Países Baixos, a Bélgica ou o primeiro classificado do Grupo E.