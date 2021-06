Imprensa destaca azar luso e golo belga na despedida do Euro

JN/Agências Hoje às 01:42 Facebook

O infortúnio da seleção portuguesa de futebol, agudizado pelo golo solitário da Bélgica (0-1), em encontro dos oitavos do Euro2020, em Sevilha, Espanha, preenchem as manchetes da imprensa nacional e estrangeira.

Na Bélgica, o portal HLN exulta que os pupilos do espanhol Roberto Martínez tenham mandado Cristiano Ronaldo e Portugal para casa "depois de uma batalha física emocionante", numa visão partilhada pelo NBVL, com um sintomático "Exit Ronaldo".

O desempenho do avançado da Juventus não passou despercebido à imprensa italiana, particularmente atenta ao próximo adversário da "squadra azzurra", com a "Gazzetta dello Sport" a defender que o 'craque' luso "fecha da pior maneira uma época para esquecer".

"Itália, nos quartos de final está a Bélgica. Portugal de Ronaldo está fora", resume o "Tuttosport", enquanto o Corriere dello Sport já vai duvidando da disponibilidade física de Kevin De Bruyne e Eden Hazard para o embate com a Itália, na sexta-feira, em Munique.

O extremo do Real Madrid "voltou a brilhar" para o diário espanhol "Marca", consciente do "medo de perder" numa "final antecipada" entre Portugal e Bélgica, com "três defesas providenciais" de Thibaut Courtois e um golo em que Rui Patrício "podia fazer mais".

Para o diário "As", "a noite foi do 'outro' Hazard", em alusão a Thorgan, irmão de Eden, autor de "um dos melhores golos da competição" na visão do jornal francês L'Équipe, ao ponto de destoar numa exibição dos 'diabos vermelhos' "pouco inspirada, mas realista".

"Um impressionante golo", caracteriza a estação televisiva inglesa "Sky Sports", sendo que o "The Guardian" corporiza nas reações de Kevin De Bruyne posteriores à sua saída por lesão a "maneira como todos se sentiam", com "os nervos em frangalhos e tensão a aumentar".

"Cristiano Ronaldo vai ter de esperar pelo recorde de Ali Daei e Portugal não manterá o título europeu. A Bélgica acabou com esses sonhos e ambições com a vitória mais corajosa. Nem sempre foi bonita, mas os torneios não o são", sintetiza o "Daily Mail".