Inglaterra vai doar prémio do Euro ao serviço nacional de saúde

Os jogadores ingleses vão doar uma parte do prémio que vão receber do Euro 2020. Em caso de vitória, a Federação Inglesa vai receber no total 28 milhões de euros, sendo que 11 milhões serão divididos pelos atletas, que doarão os seus ganhos ao serviço nacional de saúde britânico.

A seleção da Inglaterra tem vindo a doar o dinheiro recebido de cada jogo do Euro 2020 a causas solidárias. A iniciativa é feita através da associação Players Together, que apoiou o serviço nacional de saúde durante a pandemia.

A equipa já tinha lançado um comunicado antes do início da competição, a explicar que acordaram com a Federação Inglesa doar uma parte significativa das receitas de cada jogo à organização. "Esta contribuição vai ser retirada de um fundo que juntou todos os ganhos desde setembro de 2018".