A Itália estreou-se esta sexta-feira à noite, no estádio Olímpico de Roma, com uma vitória confortável sobre a Turquia, por 3-0, no jogo inaugural do Campeonato da Europa de 2020, que foi adiado um ano devido à pandemia de covid-19.

Um ano depois do previsto, e com 16 mil espectadores nas bancadas (25% da lotação), o turco Burak Yilmaz teve as honras de dar o pontapé de saída para a 16.ª edição da competição europeia de nações, durante a qual se vão disputar 51 jogos, dispersos por 11 cidades de outros tantos países.

Dirigida pelo árbitro holandês Danny Makkelie, a partida do Grupo A entre turcos e italianos foi disputada a um ritmo elevado, com os primeiros 45 minutos a serem mais equilibrados, embora tenha sido o conjunto transalpino a chegar com mais perigo à baliza contrária e a estar mais perto do golo.

Pese o bom futebol, até ao intervalo o marcador não funcionou para nenhum dos lados.

No segundo tempo, a equipa anfitriã, embora tenha jogado como visitante, pressionou mais no último terço do terreno e, aos 53 minutos, apontou o primeiro golo do Euro2020. Lance infeliz do turco Merih Demiral, que desviou a bola para o fundo da própria baliza após um remate na área do avançado transalpino Lorenzo Insigne.

Veja o autogolo de Demiral (0-1):

A formação comandada por Roberto Mancini galvanizou-se ainda mais com o tento obtido e chegou ao segundo tento numa recarga do avançado Ciro Immobile, depois de um primeiro remate de Spinazzolla.

Veja o golo de Immobile (0-2):

Com o encontro dominado e com a Turquia algo perdido em campo e sem soluções, a Itália não perdeu o foco e aumentou a vantagem (79), por Insigne, num remate bem colocado, sem grandes hipóteses para o guarda-redes Ugurcan Cakır.

Veja o golo de Insigne (0-3):

Até ao apito final, o encontro não mudou de feição e o resultado não sofreu mais alterações, com a seleção italiana a ser a primeira desde o Europeu de 1976, a apontar três golos no jogo inaugural.