A Itália garantiu esta, terça-feira, a presença na final do Euro2020, ao derrotar a Espanha, nas "meias", em Wembley, nas grandes penalidades, por 4-2, após o empate a uma bola no tempo regulamentar.

Numa partida em que os nervos estiveram à flor da pele, foi a lotaria dos penáltis que decidiu o vencedor.

Os espanhóis produziram muito mais jogo ofensivo que os italianos, quer no primeiro, quer no segundo tempo, mas apesar do bom futebol praticado pecaram muito na finalização.

O primeiro sinal de perigo pertenceu à "squadra azzurri", logo aos 3 minutos, com Barella a rematar ao ferro, num lance que foi invalidado pelo árbitro.

A "La Roja" reagiu, assumiu o controlo e foi para a frente, com Pedri a isolar Oyarzabal, com este a permitir o alívio da defesa adversária.

Já depois dos 20 minutos, sufoco para a defesiva espanhola, com o médio Barella a perder-se em fintas, após falha do guarda-redes Unai Simón, no seguimento de uma jogada de entendimento entre Emerson e Insigne.

Na resposta Dani Olmo viu o guardião Donnarumma negar-lhe o golo com uma grande defesa.

Em cima do intervalo, Emerson atirou ao poste direito, naquela que foi a melhor ocasião no primeiro tempo

Com o nulo a prevalecer ao intervalo, as equipas arriscaram um pouco mais no segundo tempo e, logo aos 50 minutos, Dani Olmo cruzou para o segundo poste, onde apareceu Ferran Torres para desviar, mas Di Lorenzo surgiu no momento certo para fazer o providencial corte.

A Espanha voltou a insistir, com Oyarzabal numa jogada pela esquerda, a servir Busquets, mas o médio atirou ligeiramente por cima da barra.

Aos 53 minutos, o avançado Federico Chiesa deu o primeiro aviso, mas aos 60 marcou mesmo, com um grande golo à entrada da área, levando a equipa e os adeptos ao delírio.

Veja o golo de Chiesa (1-0):

A Espanha foi à procura do empate e, aos 65, Oyarzabal esteve muito perto de o conseguir, após cruzamento perfeito de Koke, mas falhou o desvio de cabeça.

A Itália não desistiu do ataque e, no seguimento de uma jogada de Chiesa, Berardi atirou para uma grande defesa de Unai Simón.

No entanto, o conjunto comandado por Luis Enrique continuou a pressionar e Álvaro Morata, que saltou do banco aos 62 minutos, igualou a partida, numa jogada que iniciou a meio-campo, seguiu até à área, combinou com Dani Olmo e na cara de Donnarumma atirou colocado.

Veja o golo de Morata (1-1):

Até ao final dos 90, nenhuma das equipas conseguiu criar verdadeiro perigo e o prolongamento tornou-se uma realidade.

Nos primeiros 15 minutos do tempo extra, os espanhóis estiveram mais perto do golo por duas vezes. Primeiro Morata, assistido por Gerard Moreno, rematou, Donnarumma conseguiu afastar, mas a bola sobrou para Llorente, atirou para corte dos centrais transalpinos. Depois foi Dani Olmo a rematar muito forte para uma defesa difícil de Donarruma, com a bola a ficar para Morata que vez a defesa adversária aliviar.

Na segunda parte do prolongamento, a Itália gritou golo de Berardi, mas o lance foi invalidado por posição irregular do avançado, e o jogo foi para a decisão das grandes penalidades.

Nos castigos máximos, Locatelli, pela Itália, e Dani Olmo, pela Espanha, falharam ambos os primeiros penáltis. Andrea Belloti, Gerard Moreno, Leonardo Bonucci, Thiago Alcántara e Federico Bernardeschi marcaram todos a seguir. Álvaro Morata falhou e Jorginho garantiu à Itália a presença na final do Europeu pela quarta vez.

Os transalpinos somam um título, conquistado em 1968, frente à antiga Jugoslávia (2-0), tendo perdido em 2000, com a França (1-2 com golo de ouro), e em 2012, com a Espanha (0-4).

Na quarta-feira, também pelas 20 horas, Inglaterra e Dinamarca disputam a outra vaga na final.