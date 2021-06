João Cancelo com covid-19. Diogo Dalot voa para Budapeste

JN Hoje às 09:28, atualizado às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Diogo Dalot vai substituir João Cancelo na seleção nacional, depois de o lateral do Manchester City ter sido diagnosticado com covid-19.

O internacional sub-21 Diogo Dalot, do Manchester United, que estava de férias no Dubai com a namorada, vai juntar-se à comitiva da seleção nacional que se encontra em Budapeste a preparar a estreia no Euro 2020. O jogador do AC Milan substituirá João Cancelo, que testou positivo à covid-19 no seguimento de um teste rápido de antigénio e de um teste PCR realizados no sábado.



"As autoridades de saúde húngaras foram imediatamente informadas e o jogador - que se encontra bem - foi colocado em isolamento", informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em comunicado.



De acordo com o protocolo covid-19 definido pela UEFA antes dos jogos do Euro 2020, todos os jogadores e elementos da comitiva realizaram testes PCR no sábado, sendo que todos deram negativo, à exceção de Cancelo. As autoridades de saúde húngaras autorizaram a Seleção Nacional (que tem uma elevada taxa de cobertura por vacina) a cumprir o plano estipulado para o Campeonato da Europa sem qualquer alteração.