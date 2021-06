Jogadores unânimes: Faltou uma "pontinha de sorte" a Portugal

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:16 Facebook

Após o apito final do jogo com a Bélgica, que ditou a desilusão portuguesa e o adeus ao Euro2020, os jogadores da equipa das quinas não esconderam a frustração, vincando que mereciam mais.

"Custa sair, especialmente depois da exibição que fizemos. O futebol é isto mesmo. Infelizmente, independentemente do jogo que se jogue, uma equipa tem de ganhar e outra tem de sair. Jogámos contra uma grande equipa. Acredito que hoje mostrámos do que somos capazes. A primeira parte foi muito equilibrada, na segunda dominámos por completo, estivemos muito perto de fazer o golo. A bola não quis entrar, o futebol é isto. O que há a retirar é que todos juntos podemos ganhar a qualquer equipa. É esse o espírito que existe e que vai existir no futuro", começou por dizer Rúben Dias, vincando que o golo da Bélgica teve "um efeito estranho".

"Foi um jogo muito equilibrado, houve ocasiões de parte a parte. Chegaram ao golo num lance que, à partida, temos controlado, com um efeito um bocado estranho que acaba por trair o nosso guarda-redes. Foi um detalhe que acabou por decidir. A equipa reagiu muito bem, tivemos inúmeras ocasiões. Acabámos por não conseguir o que queríamos, que era chegar ao empate, e disputar o jogo. Saímos de cabeça erguida".

Já João Palhinha, que depois de ter entrado no jogo diante da França foi titular este domingo, destacou a desilusão lusa, num jogo em que o médio considerou que Portugal foi bem superior.

"Acho que foi a pontinha de sorte que faltou. Criámos mais, na segunda parte tivemos muito mais bola do que na primeira. A Bélgica, na minha opinião, teve a felicidade do jogo. Criámos mais oportunidades, tivemos a infelicidade de não fazer o golo. Estamos desiludidos, tristes, porque não era este o objetivo. Creio que merecíamos mais, soubemos defender quando tínhamos de defender. Na segunda parte, era previsível irmos atrás do resultado. A Bélgica teve a pontinha de sorte. Temos que levantar a cabeça, ver o que podemos melhorar. Isto não representa o valor desta seleção. Faltou a pontinha de sorte, é mesmo a definição deste jogo", vincou.

Raphael Guerreiro, que teve uma das melhores oportunidades para marcar - viu o poste negar-lhe o golo - também destacou o azar português.

"Estamos todos tristes, porque fizemos um bom jogo, acho. A segunda parte foi boa para nós, mas faltou um bocadinho de sorte e a Bélgica tem uma oportunidade e faz um golo. É difícil perder assim, mas é o futebol. É difícil perder assim", afirmou.

A seleção nacional perdeu (1-0), este domingo, diante da Bélgica em Sevilha e despediu-se do Euro2020. Hazard marcou o único golo do jogo.