László Bölöni recorda Ronaldo no Sporting: "estava centrado em ser o melhor do mundo"

O treinador romeno passou pelo Sporting entre 2001 e 2003 e recordou em entrevista ao jornal francês "L'Equipe" vários momentos com Cristiano Ronaldo, Quaresma, Pepe e Mário Jardel.

László Bölöni foi o primeiro treinador de Ronaldo na equipa sénior do Sporting. Na entrevista ao jornal desportivo, o técnico, que atualmente mora em Budapeste, referiu a dificuldade que foi para o jogador ter abandonado a família para ingressar no centro de treinos leonino com apenas 12 anos. "Não tinha ninguém que o pudesse consolar", disse.

Bölöni lembrou que logo se apercebeu que Cristiano seria "melhor que Eusébio" e que já se destacava pela mentalidade, visto que tinha a "arrogância e egoísmo típico dos avançados". Desde cedo que a ética de trabalho era um ponto-chave de CR. Bölöni recorda que terminava sempre os treinos com os avançados: Niculae, João Pinto, Mário Jardel e Ronaldo. "Cristiano nunca superava o Jardel e não aceitava isso. Pedia sempre mais uma série".

O treinador romeno não esqueceu o talento de Quaresma, mas referiu que "o Quaresma gostava muito do espetáculo. Cristiano também, mas estava concentrado em ser o melhor do mundo".

Pepe esteve nas captações do Sporting e chegou a treinar com Ronaldo e Quaresma, na equipa principal dos leões. No entanto, na altura não teve a possibilidade de se juntar ao plantel e, segundo o que relata Bölöni, foi uma notícia difícil para o defesa. "Pepe veio ao meu escritório e implorou-me porque tinha muita vontade de ficar. Foi terrível para ele ter que fazer as malas".