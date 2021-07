Maturidade italiana vale encontro com a Espanha nas meias-finais

Bernardo Monteiro Ontem às 23:32 Facebook

A Itália derrotou a Bélgica (2-1) , com golos de Barella e Insigne e garantiu o apuramento para as meias-finais do Europeu 2020, onde vai marcar encontro com a Espanha, no dia 6, em Wembley, que hoje derrotou a Suíça. Lukaku marcou, de penálti, para os belgas.

A campanha europeia da rejuvenescida Itália vai de vento em popa, e desta vez quem sofreu com esse fator foi a Bélgica que ficou pelo caminho nos quartos de final, após uma exibição muito segura do conjunto de Mancini.

A Itália entrou forte na partida e ao 12 minutos já festejava, depois de Bonnuci introduzir a bola na baliza de Courtois, mas o golo foi invalidado por fora de jogo. Ainda assim os italianos nunca tiraram o pé do acelerador e foram a força dominante no primeiro tempo, prestação essa que foi coroada com o primeiro festejo válido do jogo, quando Barella abriu o marcador, à passagem do minuto 31.

Contudo o golaço da noite estava guardado para perto do intervalo, quando Insigne desenhou uma bela jogada individual, sentenciada com um remate em arco, que só parou na baliza do desamparado guardião belga. O jogo parecia bem encaminhado para Itália mas uma desatenção na área de Donnarumma valeu uma grande penalidade, prontamente convertida por Romelu Lukaku, que deixaria calafrios à Itália para os segundos 45 minutos.

A reta final da primeira parte deixou água na boca aos adeptos, mas o segundo tempo defraudou um pouco as expectativas de quem esperança um festival de golos. O jogo tornou-se mais calculista e com menos ocasiões claras para alterar o marcador, sendo que a espetacularidade ficou reduzida ao mínimo.

Na fase mais confusa do jogo Lukaku teve a melhor oportunidade da Bélgica chegar ao empate nos pés, mas o poste foi o destino de um remate frouxo, que nunca esteve perto de chegar à glória.

A partir daí a equipa de Roberto Martinez tentou de tudo para chegar ao empate, mas o acerto defensivo adversário prevaleceu.

Assim a seleção n.º 1 do ranking fica pelo caminho, e a renovada Itália, de Mancini, vai continuar o sonho Europeu, sendo que na próxima fase já tem encontro marcado com a Espanha.

A estrela do jogo foi o italiano Lorenzo Insigne, galardoado com a distinção de melhor em campo atribuída pela UEFA, muito por culpa do excelente momento de futebol proporcionado aos 44 minutos.