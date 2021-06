JN/Agências Hoje às 23:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A Croácia, liderada pelos craques Luka Modrid e Ivan Perisic, garantiu esta terça-feira um lugar nos oitavos de final do Euro2020, ao ganhar à Escócia, por 3-1, num Grupo D conquistado pela Inglaterra.

Os vice-campeões mundiais em título garantiram o apuramento como segundos classificados do agrupamento, com os mesmos quatro pontos da República Checa, que entrou líder e já apurada e acabou no terceiro posto, à frente dos escoceses, com um.

Em Glasgow, os croatas, a jogarem como anfitriões, adiantaram-se no marcador aos 17 minutos, num remate de pé esquerdo de Nikola Vlasic, no coração da área, depois de um centro da direita de Juranovic e um amortecimento de cabeça de Perisic.

Veja o golo de Vlasic (1-0):

Para grande contentamento dos adeptos da casa, a Escócia, que ainda não tinha marcado, conseguiu chegar à igualdade - que eliminaria as duas equipas -, aos 42 minutos, com um remate à entrada da área de Collum McGregor, numa jogada de insistência.

Veja o golo de McGregor (1-1):

PUB

Na segunda parte, as duas equipas foram à procura do golo do apuramento e ele nasceu da classe de um jogador ímpar, o "Bola de Ouro" Luka Modric, com uma trivela à entrada da área, aos 62 minutos, que fez a bola entrar junto ao poste direito.

Veja o golo de Modric (2-1):

A Croácia ficou, definitivamente, por cima e, aos 77 minutos, acabou com as dúvidas, com um tento de Perisic, que subiu às alturas para desviar de cabeça um canto marcado na esquerda por Modric e selar o seu segundo tento na prova.

Veja o golo de Perisic (3-1):

Os escoceses lutaram até ao fim, tentaram ainda marcar e reentrar no encontro, mas não conseguiram, mantendo-se a 'zero' em grandes competições: em 11 fases finais, entre Europeus e Mundiais, nunca ultrapassaram a fase de grupos.

Nos oitavos de final, a Croácia vai defrontar - sem Dejan Lovren, que viu o cartão amarelo e vai cumprir um jogo de castigo - o segundo colocado do Grupo E, a já apurada Suécia, a Eslováquia, a Espanha ou a Polónia, de Paulo Sousa.