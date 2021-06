Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal e França estão empatados (1-1), em Budapeste, na última jornada do Grupo F do Euro2020. Golos foram marcados de grande penalidade

O golo da equipa das quinas surgiu aos 30 minutos. Danilo foi abalroado pelas mãos de Lloris e o árbitro assinalou uma grande penalidade. Na hora do remate, Cristiano Ronaldo não tremeu e marcou pela primeira vez à França.

Antes do intervalo, Benzema, também de grande penalidade, fez o empate. No outro jogo do grupo, a Hungria está a vencer a Alemanha por 1-0. Com estes resultados, Portugal garante a passagem aos oitavos de final em segundo lugar.

Veja o golo: