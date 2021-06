Portugal nos oitavos? Só há contas para fazer em caso de derrota

Nuno A. Amaral Hoje às 23:07, atualizado às 23:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal apura-se se pontuar na quarta-feira. Se perder por menos de três golos e se a Hungria não ganhar à Alemanha, passa.

Todos os cenários são possíveis para a seleção portuguesa, à entrada para a última jornada do Grupo F, incluindo aquele clássico de ter de se agarrar à calculadora ou de passar a depender de terceiros, o que acontecerá em caso de derrota com a França.

Vamos às contas. Se pontuar na quarta-feira diante dos atuais campeões do Mundo, a seleção das quinas será sempre apurada para os oitavos de final deste Euro 2020: se ganhar, fica em primeiro do grupo, caso a Alemanha não vença a Hungria em Munique, ou em segundo, caso os germânicos ganhem aos húngaros; se empatar, fecha o grupo no segundo lugar, se a Alemanha perder com a Hungria ou passa como um dos quatro melhores terceiros, se a "Mannschaft" derrotar os magiares.

O objetivo do apuramento português complica-se em caso de derrota com os franceses, mas isso não quer dizer que se torne impossível. Se perder por um ou dois golos, Portugal passa a estar dependente do que acontecer na Baviera, pois será eliminado caso a Hungria vença a Alemanha.

Se os alemães ganharem ou empatarem, a seleção de Fernando Santos passa aos "oitavos" como um dos melhores terceiros classificados, à frente da Ucrânia e da Finlândia, desde que essa eventual derrota com a França seja por um ou por dois golos de diferença.

Se for por três, sempre no caso de a Hungria não ganhar à Alemanha, Portugal ainda poderá passar, mas apenas se os resultados dos dois últimos jogos do Grupo E, que se realizam na quarta-feira à tarde, lhe forem muito favoráveis (derrota da Espanha com a Eslováquia e vitória ou empate da Suécia diante da Polónia).

Cenários

PUB

Vitória sobre a França

Portugal fica em 1.º no Grupo F se a Alemanha empatar ou perder com Hungria

Portugal fica em 2.º no Grupo F se a Alemanha vencer a Hungria

Empate com a França

Portugal fica em 2.º no Grupo F se a Alemanha perder com a Hungria

Portugal passa como um dos quatro melhores terceiros classificados se a Alemanha não perder

Derrota com a França

Portugal passa como um dos quatro melhores 3.ºs classificados, se não perder por mais de dois golos de diferença e se a Hungria não ganhar à Alemanha.

Sempre no caso de a Hungria não vencer a Alemanha, Portugal pode perder por três golos de diferença e passar, se a Espanha perder com a Eslováquia e a Polónia não ganhar à Suécia, na derradeira jornada do Grupo E (jogos às 17 horas).