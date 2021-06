Portugal pode perder por dois golos contra a França e passar aos oitavos do Euro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:44 Facebook

Com o encerramento, na segunda-feira, dos grupos B e C, Portugal aumentou as hipóteses de passar aos oitavos de final do Euro 2020, mesmo num cenário de derrota no último jogo do grupo. A grande incógnita é saber o resultado da Hungria frente à Alemanha, caso os portugueses percam com a França.

Resultados:

Grupo B: A Finlândia foi derrotada e a Rússia perdeu por 4-1 com os dinamarqueses, o que lhes deu uma diferença de cinco golos negativa e os enviou para o quarto lugar. Passa a Bélgica e a Dinamarca. Finlândia fica em terceiro lugar, até ao momento atrás de Portugal na lista de melhores terceiros, dos quais passam quatro.

Grupo C: A Macedónia do Norte perdeu. A Áustria venceu e ajudou Portugal, isto porque a Ucrânia terminou no terceiro lugar, mas com diferença de um golo negativa entre marcados e sofridos. Países Baixos e Áustria avançam e a Ucrânia, em terceiro lugar, aguarda os resultados dos outros grupos. Neste momento, está atrás da seleção nacional.

Portugal neste momento tem uma diferença de um golo positiva, o que faz da seleção o segundo melhor terceiro classificado do Euro, apenas atrás da Suíça, que tem quatro pontos. Se Portugal perder por, no máximo, uma diferença de dois golos frente à França, caso a Hungria não vença a Alemanha, passa aos oitavos de final do Euro.

As contas

A tabela dos melhores terceiros lugares coloca Portugal no segundo lugar, até ao momento. A Ucrânia e Finlândia, abaixo de Portugal, têm diferença de golos negativa. O cenário que poderia complicar mais as contas seria a Espanha e Croácia vencerem os respetivos jogos em simultâneo, pois faziam pontos suficientes para se qualificarem nos respetivos grupos.

Mas mesmo assim, Portugal passaria, caso perdesse por dois golos. Isto porque terminaria como o quarto melhor terceiro lugar. Apesar de ter a mesma diferença de golos que a Ucrânia, a seleção nacional tem mais golos marcados, o critério seguinte de desempate.

Independentemente dos resultados dos outros membros deste "grupo" de melhores terceiros lugares, Portugal depende apenas dele para passar aos oitavos de final. Pode até perder por uma diferença de dois golos, mas pontuar é sempre o ideal e deixa de ser necessário fazer tantas contas.