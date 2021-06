Roy Keane critica João Félix: "É um impostor. Se fosse o Ronaldo, ia atrás dele"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:23 Facebook

Twitter

Partilhar

O antigo internacional irlandês deixou, este domingo, duras críticas a João Félix e Bruno Fernandes, que entraram na segunda parte do jogo diante da Bélgica.

Numa altura em que Portugal estava a perder (1-0) diante da Bélgica nos oitavos de final do Euro, Fernando Santos optou, na segunda parte, por lançar João Félix e Bruno Fernandes no jogo. Só que há quem não tenha gostado da exibição dos dois internacionais portugueses, como foi o caso de Roy Keane. O antigo médio do Manchester United visou o avançado do Atlético de Madrid, chamando-o de "impostor" devido a algumas decisões que João Félix tomou no jogo.

"Este rapaz é um impostor. É um impostor. Entra em campo e faz estas coisas quando o país precisa dele. Acerta na baliza! Ele é quem? 100 milhões? Se eu fosse o Ronaldo ia atrás dele no balneário", disse em declarações à "'ITV Sports".

Bruno Fernandes também não fugiu às críticas: "João Félix e Bruno Fernandes estavam a deixar-me doido. Fico muito irritado com isto, sobretudo porque são jogadores de qualidade. Ver jogadores destes a recuar e a falhar o alvo... ao menos acertem na baliza e testem o guarda-redes!", atirou Roy Keane.

A seleção nacional perdeu (1-0), este domingo, diante da Bélgica em Sevilha e despediu-se do Euro2020. Hazard marcou o único golo do jogo. Os "diabos vermelhos" vão agora defrontar a Itália nos quartos de final - a "squadra azzurra" eliminou a Áustria no prolongamento - na sexta-feira, no Allianz Arena, em Munique, às 20 horas.