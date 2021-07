Spinazzola é a primeira baixa de Mourinho para o início de época

JN Ontem às 22:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Leonardo Spinazzola, defesa italiano da Roma, que na próxima temporada será treinada por José Mourinho, sofreu uma rotura no tendão de Aquiles, no jogo com a Bélgica, e vai estar de fora durante, pelo menos seis meses.

O jogador, de 28 anos, estava a ser uma das revelações do Europeu 2020 e um dos melhores da seleção italiana, mas agora enfrenta um longo período de paragem, por se tratar de uma lesão numa zona bastante sensível. O atleta magoou-se sozinho, enquanto corria atrás de uma bola lançada em profundidade e mal acabou o lance pediu, de imediato, a substituição.

Segundo o Gazzetta dello Sport a operação deverá decorrer em breve, na Finlândia. Spinazzola já deixou a concentração de Itália, mas não sem antes se despedir de maneira muito emocionada de todos os companheiros e de o selecionador Roberto Mancini lhe deixar umas palavras de apoio.