Vários portugueses burlados em Munique, alerta PSP

A PSP alertou, neste sábado, em Munique, que vários portugueses estão a ser burlados com a venda de bilhetes falsos para o jogo entre Portugal e Alemanha.

"Faço um alerta para que não entrem em esquemas de compra de bilhetes sem ser nos locais oficiais. Correm o risco de estar a adquirir ingressos falsos ou nem sequer adquirir bilhetes. Pagam e depois os bilhetes nunca chegam, são burlados. Isso aconteceu ontem, fizemos o alerta mas, ainda assim, os nossos adeptos continuam a arriscar", afirmou o intendente Pedro Colaço, em declarações ao JN.

O responsável disse, igualmente, que todos devem estar atentos à situação da covid-19. "Os portugueses devem consultar o portal da UEFA, que está constantemente a ser alterado devido às regras de saúde pública", sublinhou.

No jogo com a Hungria, que se realizou no dia 15 em Budapeste, Pedro Colaço informou que dois portugueses foram detidos. "Invadiram o relvado após o primeiro golo. Ficaram nessa noite nas instalações da polícia húngara e, no dia seguinte, foram presentes a um juiz. O sistema é igual ao de Portugal".

Neste sábado, está prevista a presença de 2500 a 3000 portugueses no Allianz Arena. "A esmagadora maioria desses adeptos chega hoje, provenientes da Hungria de comboio ou de países limítrofes da Alemanha. Concentram-se em Munique e, a seguir, vão para o estádio. As portas abrem às 15 horas (14 em Portugal", disse, ao JN.