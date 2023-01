Al Nassr diz que contrato de Ronaldo não inclui apoio à candidatura ao Mundial 2030

O Al Nassr garante que o contrato de Cristiano Ronaldo não inclui o apoio do jogador a uma possível candidatura saudita à organização do Mundial 2030.

"O Al Nassr FC gostaria de esclarecer que, ao contrário das notícias que têm sido veiculadas, o contrato de Cristiano Ronaldo com o Al Nassr não implica compromissos com nenhuma candidatura ao Campeonato do Mundo. O seu foco principal é o Al-Nassr e trabalhar com seus companheiros de equipa para ajudar o clube a alcançar o sucesso", pode ler-se num comunicado divulgado pelo clube saudita esta terça-feira.

Segundo a agência "France Press", a Arábia Saudita está a preparar uma candidatura para organizar o Mundial de 2030, juntamente com Egito e Grécia. No caso de a proposta chegar à FIFA, o internacional português daria a cara pelos sauditas, a troco de 200 milhões de euros. A confirmar-se, Cristiano Ronaldo faria, assim, frente à candidatura ibérica de Portugal e Espanha - a que mais tarde se juntou a Ucrânia -, que também pretende organizar a competição.

Cristiano Ronaldo assinou um contrato milionário com o Al Nassr por duas temporadas e meia, depois de ter rescindido com o Manchester United. O internacional português tornou-se no jogador mais bem pago do mundo, ao receber 200 milhões de euros por época, além de outros luxos como um jato privado para viajar sempre que quiser até Portugal e Espanha.