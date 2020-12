Cristiano Ronaldo: a próxima meta é ultrapassar Pelé

Bernardo Monteiro Hoje às 12:00 Facebook

CR7 continua a somar recordes e deixa mensagem de agradecimento por ter alcançado os 750 golos na carreira. É o maior goleador em atividade e está muito perto de ultrapassar o astro brasileiro. Messi fica cada vez mais para trás.

Cristiano Ronaldo não para de surpreender o Mundo. Depois de já ter batido recordes, em várias categorias e competições, aos 35 anos chegou aos 750 golos em jogos oficiais, todos eles assinados em 18 anos de ligação ao futebol sénior. Ninguém faz melhor do que ele: o craque português da Juventus é o maior goleador em atividade. O número redondo aconteceu frente ao Dínamo de Kiev (3-0) e num jogo especial, arbitrado por Stéphanie Frappart, a primeira árbitra a dirigir um encontro da Liga dos Campeões.

No trono, CR7 olha de cima para baixo para os rivais. Está à frente do grande rival, o argentino Messi (712 golos), do Barcelona, e leva ainda a melhor sobre Zlatan Ibrahimovic (558), avançado do Milan. E destaca-se de Lewandowski (505 golos), jogador do Bayern de Munique, e de Luis Suarez (487 golos), figura do Atlético de Madrid. Mas o feito é ainda mais sublime, porque só três jogadores na história chegaram aos 750 golos, de acordo com o site de estatísticas Squawka: Josef Bican (759), Pelé (757) e claro o português que olha para os outros dois como dois alvos fáceis de alcançar.

A fatia mais generosa dos golos de Ronaldo foi assinada ao serviço do Real Madrid, onde fez 450 tentos, sendo o maior goleador da história do clube. E um clube marcado por uma figura como foi Alfredo Di Stefano, uma lenda do futebol mundial. No Manchester United fez 118 golos, na seleção portuguesa 102 e pela Juventus já leva 75 remates certeiros. No Sporting, onde se fez futebolista, registou cinco golos.

Mas não é só na arte dos golos que CR7 é uma figura marcante no mundo do futebol. Leva também a melhor sobre os rivais em termos de seguidores nas redes sociais. Tem 243 milhões no Instagram - Messi contabiliza 169 milhões - e 123 milhões no Facebook - o argentino contabiliza 101 milhões. Curiosamente, esta época Ronaldo soma dez golos, mais três do que o rival argentino.

Na página oficial de Instagram, CR7 destaca o importante feito e já tem uma nova meta em mente. "750 golos, 750 momentos felizes, 750 sorrisos na cara dos nossos adeptos. Obrigado a todos os jogadores e treinadores que me ajudaram a chegar a este fantástico número, obrigado a todos os meus leais adversários que me obrigaram a trabalhar duro todos os dias. Mas, acima de tudo obrigado à minha fantástica família, sempre presente no melhor e no pior. Próxima meta: 800 golos", afirmou o craque.