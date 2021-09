Cristiano Ronaldo continua imparável e volta a marcar diante do West Ham

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United venceu (2-1), este sábado, o West Ham em jogo da quinta jornada da liga inglesa. Os "red devils" estiveram a perder mas conseguiram a reviravolta.

Com Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo no onze, foram os visitados os primeiros a festejar, com Benrahma a inaugurar o marcador aos 30 minutos. Mas nem cinco minutos passaram e o Manchester United chegou ao empate graças a CR7, após assistência do ex-leão.

O avançado português ainda não parou de marcar desde que voltou a vestir a camisola dos "red devils" e já leva quatro golos em três jogos.

Veja o golo:

Já perto do minuto 90, Benrahma marcou um golaço, que selou a reviravolta e Mark Noble falhou uma grande penalidade pelo West Ham já nos descontos, com De Gea a defender o remate do médio.

Com este resultado, o Manchester United mantém-se na liderança da Premier Leaguem em igualdade pontual com o Liverpool.