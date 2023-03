Cristiano Ronaldo marca grande golo e Al Nassr vence o Abha

O Al Nassr venceu (2-1), este sábado, o Abha em jogo a contar para a Liga saudita. Equipa de Cristiano Ronaldo esteve a perder, mas conseguiu a reviravolta.

Depois da derrota na jornada passada, o Al Nassr voltou a sorrir no campeonato ma receção ao Abha, equipa de Nuno Espírito Santo. Num jogo que começou mal para o plantel de Rudi Garcia - Abdulfattah inaugurou o marcador ao minuto 26, deixando a equipa da casa em desvantagem - o Al Nassr conseguiu a reviravolta já na segunda parte.

Ao minuto 79, Cristiano Ronaldo, de livre, fez o empate e, já depois da expulsão de Zakaria Sami, por acumulação de amarelos, Talisca fez mesmo a reviravolta através de uma grande penalidade.

Com este triunfo, o Al-Nassr passa a somar 49 pontos no segundo posto do campeonato, ficando a um do líder Al-Ittiahad. Já o Abha Club, é 12.º classificado, com 23 pontos ao cabo de 21 jornadas.

Veja o golo de Cristiano Ronaldo: