Al Nassr vence Damac com hat-trick de Cristiano Ronaldo

O Al Nassr venceu (3-0), este sábado, em casa do Damac, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga saudita. Cristiano Ronaldo esteve em destaque, com um hat-trick.

O Al Nassr inaugurou o marcador ao minuto 19, depois de o árbitro assinalar uma grande penalidade, após Chafai cortar a bola com o braço. Cristiano Ronaldo pegou na bola e atirou forte e colocado, sem hipóteses de defesa. Apenas quatro minutos depois, o internacional português bisou, com um grande golo, graças a um remate à entrada da área.

Ainda antes do intervalo, Ronaldo chegou mesmo ao hat-trick, após assistência de Ayman, e fechou a contagem.

Após 18 jogos, o Al Nassr lidera com 43 pontos, seguido do Al Ittihad, com 41, do Al Shabab, com 40, e do Al-Hilal, com 32, mas esta equipa, que foi derrotada na final do Mundial de Clubes pelo Real Madrid (5-3), tem menos três jogos do que o trio que o precede na tabela classificativa.

