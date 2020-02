Cristiano Ronaldo no topo do Mundo aos 35 anos

Sara Oliveira Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Sem pensar em pendurar as chuteiras, Cristiano Ronaldo faz esta quarta-feira 35 anos, uma idade avançada para muitos craques, mas que para o português é mais um número.

Em Turim, Itália, o craque da Juventus soprará as velas em família. No caso, a namorada, Georgina Rodríguez, e os quatro filhos, Alana, Eva, Mateo e Cristianinho. A mãe, Dolores Aveiro, já disse que não estaria presente, até porque o filho mais novo (de quatro) "tem agora a vida dele". Não se sabe, também, se contará com a presença de amigos e de algum dos três irmãos. No ano passado, a festa foi feita num jantar intimista, com Hugo e Katia Aveiro à mesa e já se notando a ausência da matriarca.

Como sublinhou o selecionador nacional Fernando Santos, "Ronaldo é como o vinho do Porto" e, mesmo que tentem diminuir as suas capacidades, a verdade é que continua a somar recordes e a escrever novos capítulos no futebol. No domingo passado, por exemplo, assinalou o 50.º golo ao serviço da Juventus, depois de receber o prémio de melhor jogador da Série A italiana pelo segundo mês consecutivo.

Vários negócios

Mesmo sem fixar uma data para a "reforma", CR7 vai preparando o futuro com investimentos em diferentes áreas. Em breve, inaugurará mais um hotel em parceria com o grupo Pestana agora em Madrid, seguindo-se aberturas de outras unidades em Nova Iorque, Marraquexe, prevendo a expansão ainda para Manchester e Paris. E, em breve, lançará a linha de óculos que desenhou em parceria com a Elkann, marca da família Agnelli. Além disso, no verão do ano passado, comprou a "penthouse" mais cara de Portugal, situada junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa, por 7350 milhões de euros. O jogador tem outros negócios, como ginásios, restaurantes, roupa, sapatos, perfumes e até uma clínica de transplantes capilares, a par da presença digital que lhe rende milhões nas redes sociais.

Filme como presente

Para quem parece ter tudo é difícil escolher um presente, mas a Fox Movie resolveu a questão e, esta noite, estreia o documentário "Ronaldo" que será emitido em simultâneo, no National Geographic, a partir das 21.15 horas. O filme é o primeiro oficial autorizado por Cristiano e foi rodado durante 14 meses, focando a vida pessoal e profissional do futebolista em 2014, ou seja, quando ainda estava no Real Madrid.

A relação com a mãe e os irmãos, a cumplicidade com o filho mais velho, a morte do pai e e a tão badalada rivalidade com Lionel Messi estão em destaque, registados num passado ainda sem Georgina Rodríguez ao lado. O casal começou a namorar em 2016 e, no presente, é inegável o protagonismo que a jovem argentina tem, sendo mesmo o pilar da estabilidade do companheiro que, amiúde, a elogia como "uma grande mulher e excelente mãe".