Cristiano Ronaldo quer sair do Al Nassr e voltar a Madrid

O futuro do jogador internacional português volta a ser notícia. Em Espanha, garantem que Cristiano Ronaldo quer deixar o Al Nassr e voltar a Madrid mas, no Real, as portas já foram fechadas por Florentino Pérez e Carlo Ancelotti.

Segundo o "El Nacional", o capitão da seleção nacional não está a ter uma adaptação fácil na Arábia Saudita - a língua continua a ser uma barreira - e pretende deixar o Al Nassr para voltar a Madrid. Ainda assim, no Real Madrid, clube que representou de 2009 a 2018, as portas foram fechadas por Florentino Pérez e Carlo Ancelotti. Ainda assim, o presidente dos "merengues" terá aberto a possibilidade de Cristiano Ronaldo se tornar embaixador do Real Madrid assim que anuncie o final da carreira de jogador.

O avançado assinou pelo Al Nassr em janeiro e tornou-se o jogador mais bem pago do Mundo. Segundo os meios de comunicação sauditas, CR7 ganhou qualquer coisa com 100 milhões de euros de prémio de assinatura, mais 200 milhões de euros anuais. Cristiano Ronaldo estava sem clube desde novembro, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United. A pouco tempo do arranque do Mundial do Catar, o português concedeu uma entrevista ao jornalista Piers Morgan na qual vincou não ter respeito pelo treinador Erik ten Hag e acusou os "red devils" de pararem no tempo.

"Tentaram forçar a minha saída, não foi apenas o treinador, mas também pessoas da direção. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. As pessoas devem saber a verdade e senti-me traído. Senti que algumas pessoas não me queriam no Manchester United não só esta época, como na anterior. Erik ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim", afirmou na altura.

O capitão da equipa das quinas, que foi formado no Sporting e entre as duas passagens pelos ingleses representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2021), soma 194 jogos pela seleção nacional e 118 golos, mais 451 tentos pelo Real Madrid, em 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos. Atualmente, o Al Nassr ocupa o segundo lugar do campeonato, atrás do Al Ittihad, equipa de Nuno Espírito Santo, que se posiciona como a grande favorita a conquistar o título e foi eliminado da Taça do Rei da Arábia Saudita e da Supertaça. A nível individual, Cristiano Ronaldo leva 12 golos apontados em 15 jogos.