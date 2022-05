Cristiano Ronaldo revela estar entusiasmado com a chegada de Erik Ten Hag

Treinador neerlandês irá comandar o Manchester United a partir da próxima época.

Cristiano Ronaldo revelou que o plantel do Manchester United está entusiasmado com a chegada de Erik Ten Hag ao comando técnico dos "red devils".

"As coisas devem mudar como ele quiser. Se correr bem, o Manchester United terá sucesso por isso desejo-lhe o melhor. Estamos todos felizes e entusiasmados com a sua chegada, não só como jogadores mas como adeptos também. Temos de acreditar que no próximo ano podemos ganhar títulos", referiu o avançado em declarações aos meios do clube.

O capitão da seleção nacional esclareceu que tem conhecimento do "trabalho fantástico" que Ten Hag realizou no Ajax, mas deixou em claro que é preciso tempo para o treinador ter sucesso no Manchester United.