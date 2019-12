Cristiano Ronaldo sobe ao arranha céus para dar vantagem à Juventus

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:31 Facebook

Cristiano Ronaldo voltou a marcar. E que golo. O craque português marcou de cabeça o segundo golo da Juventus, frente à Sampdoria, na 17.ª jornada da Liga, depois de ter saltado 2,56 metros. "Cristiano em modo Jordan marca um dos golos mais espetaculares da carreira", escreve o AS.

A equipa de Turim acabou por vencer (2-1) e está provisoriamente na liderança isolada do campeonato transalpino, com 42 pontos em 17 jogos, podendo ser apanhada pelo Inter Milão (39 pontos em 16 jornadas), que recebe no sábado o Génova.

Dybala inaugurou o marcador, após uma assistência de Alex Sandro. Gianluca Caprari ainda empatou mas Cristiano Ronaldo, após também assistido pelo brasileiro, deu a vitória à Vecchia Singora.

A Juventus volta a entrar em campo no domingo, frente à Lazio, para disputar a Supertaça italiana.

Veja o golo do português: