Danilo: "Se Ronaldo jogasse no Brasil já teríamos mais cinco Mundiais"

A cumprir a primeira época ao serviço da Juventus, o brasileiro Danilo não deixou de elogiar Cristiano Ronaldo e relembrou a saída do F. C. Porto.

Com passagens por F. C. Porto, Real Madrid e Manchester City, o defesa Danilo, de 28 anos, recordou a saída dos azuis e brancos, por quem alinhou durante quatro épocas, e a escolha pelos merengues graças ao conselho do pai.

"Confesso que houve um momento em que tive de parar para pensar. O Barcelona também tinha muito interesse. Liguei para o meu pai e perguntei 'Pai, se fosse o senhor, iria para qual?'. Ele disse 'se fosse eu, iria para o Real Madrid. Parece uma equipa mais séria.' E, nessa pespectiva de vida dele, eu pensei, 'já me ajuda, está respondido então'. Aí defini a minha ida para lá e foi muito boa, foi uma experiência muito boa", começou por dizer em declarações à DAZN.

Atualmente ao serviço da Juventus, por quem assinou no início da época, Danilo reencontrou Cristiano Ronaldo e não poupa elogios ao craque: "Conheço o Cristiano desde o Real Madrid e encontrá-lo de novo agora é muito bom. Ele cuida de todos os detalhes e, juntando toda a qualidade que tem, é impossível não ter todo o resultado que ele tem conseguido. Se jogasse no Brasil, já teríamos mais cinco Mundiais", atirou.