Dortmund sobre alegado interesse em Ronaldo: "Não dependemos de seguidores nas redes sociais"

O clube alemão reagiu, esta segunda-feira, aos rumores de um alegado interesse na contratação de Cristiano Ronaldo.

Nas duas últimas janelas de transferências, o nome de Cristiano Ronaldo esteve ligado a vários clubes, um deles o Borussia Dortmund, da liga alemã. Agora, já depois do internacional português ter assinado pelo Al Nassr, após rescindir com o Manchester United, o segundo classificado da Bundesliga decidiu reagir aos rumores, vincando que não houve qualquer contacto entre o clube e o jogador.

""Fundamentalmente, o valor do Borussia Dortmund não depende de seguidores nas redes sociais. Somos um clube de futebol, essa é a ideia-chave. Podemos ter o melhor marketing e as melhores ideias, mas se perdermos por 3-0 em casa com o Friburgo não adiantará nada. Mesmo com a melhor apresentação da marca, o principal ainda é o produto", afirmou Carsten Cramer, presidente-executivo dos alemães, em declarações à revista "Kicker".

Cristiano Ronaldo estava sem clube desde novembro, depois de ter rescindido contrato com o Manchester United. A pouco tempo do arranque do Mundial do Catar, o português concedeu uma entrevista ao jornalista Piers Morgan na qual vincou não ter respeito pelo treinador Erik ten Hag e acusou os "red devils" de pararem no tempo.

"Tentaram forçar a minha saída, não foi apenas o treinador, mas também pessoas da direção. Senti-me traído e senti que se tentaram livrar de mim. As pessoas devem saber a verdade e senti-me traído. Senti que algumas pessoas não me queriam no Manchester United não só esta época, como na anterior. Erik ten Hag? Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim", afirmou na altura.

O capitão da equipa das quinas, que foi formado no Sporting e entre as duas passagens pelos ingleses representou Real Madrid (2009/2018) e Juventus (2018/2022), soma 194 jogos pela seleção nacional e 118 golos, mais 451 tentos pelo Real Madrid, em 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.