Ronaldo e Georgina revelam nome da filha bebé

Bella Esmeralda é como se chama a filha recém-nascida de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Assim revelou, este sábado, a namorada do craque, ao partilhar novas imagens da bebé.

"Bella Esmeralda". É assim que Georgina Rodríguez apresenta formalmente a filha mais nova, depois de antes Cristiano Ronaldo ter mostrado a bebé sem se saber o seu nome.

A namorada do craque do Manchester United desfez assim a curiosidade de uma maioria, numa publicação com novas fotografias da menina, serena e a dormir no berço.

Bella Esmeralda nasceu a 18 de abril, fruto de uma gravidez gemelar. Ao longo de nove meses, partilhou o ventre da mãe com um menino, que não sobreviveu ao parto. Sem substituir a perda, a família aproveita agora o primeiro mês com a bebé, ganhando motivos para voltar a sorrir.