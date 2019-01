Alana é única filha de CR7 que é portuguesa

Hoje às 21:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Menina foi registada pela mãe, Georgina, a 18 de dezembro, na Suíça.

Ao contrário dos irmãos, Cristianinho, de 8 anos, e os gémeos, Eva Maria e Mateo, de 19 meses, Alana Martina foi registada como cidadã portuguesa no dia 18 de dezembro, no escritório consular de Portugal em Lugano, na Suíça, pela mãe, Georgina Rodríguez. A jovem viajou de Turim, Itália, com a bebé e levou uma procuração de Cristiano Ronaldo (que não pôde acompanhá-las) para atestar a paternidade.

A menina ficou com os apelidos Santos Rodríguez, ou seja, com o de Georgina em último, como é usual em Espanha, e o seu nascimento foi averbado ao registo civil de Ronaldo. Algo que não acontece com os outros filhos do jogador da Juventus, não registados no nosso país, até porque, alegadamente, nasceram nos EUA. Falta saber qual é a sua nacionalidade, dado que não se encontram quaisquer dados no registo civil nacional.

Alana, que fez um ano a 12 de dezembro, é a única herdeira de CR7 com a mãe conhecida e foi apresentada publicamente no dia em que nasceu. Os três irmãos serão fruto de barrigas de aluguer e estiveram uns dias no anonimato até serem anunciados pelo futebolista. Apesar das diferenças burocráticas, todos são assumidos por Georgina como seus filhos, com Cristiano a mostrar que as crianças são a sua maior prioridade.