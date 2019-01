Hoje às 15:08 Facebook

Cristiano Ronaldo esteve no Dubai para assinalar a passagem de ano, sem a presença da mãe, mas com a companhia da namorada Georgina Rodriguez, do filho Cristianinho e amigos, entre os quais, o empresário Ricardo Regufe.

Horas antes de posar com o fogo de artifício da passagem de ano, CR7 deixou uma mensagem de parabéns à mãe, publicando uma foto com Dolores Aveiro. A matriarca do clã Aveiro festejou 64 anos esta segunda-feira, na companhia das duas filhas, na Madeira.