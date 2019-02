CR7 imita Dybala e Dybala imita o português em nova vitória da Juventus

Hoje às 09:46 Facebook

A Juventus venceu, na sexta-feira, o Frosinone por 3-0. Cristiano marcou mais um golo e fez mais uma assistência. Na altura do festejo, o português imitou os festejos de Dybala. Já antes tinha sido o jovem argentino a imitar o famoso salto do craque português.

A 21.ª vitória dos 'bianconeri começou a ser construída logo aos seis minutos, por intermédio do argentino Paulo Dybala, que recebeu um passe de Ronaldo à entrada da área, antes de desferir um potente remate.

Pouco depois, o central Leonardo Bonucci dilatou a vantagem da 'velha senhora', aos 17 minutos, cabendo a Cristiano Ronaldo fechar as contas do jogo, aos 63, consolidando o estatuto de melhor marcador da 'Serie A', com 18 tentos.

O avançado luso, de 34 anos, nem regressou ao meio-campo da Juventus, já que Massimiliano Allegri substituiu-o imediatamente, talvez já a pensar no embate de quarta-feira com o Atlético de Madrid, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com este golo, o 19º no campeonato italiano, o português destaca-se na frente na lista de melhores marcadores. Cristiano Ronaldo também já fez oito passes para golo.

Dupla entende-se até nos festejos

Além da vitória, os festejos dos golos de Dybala e Cristiano Ronaldo também deram que falar. Logo depois de abrir o marcador, o argentino fez questão de imitar o habitual salto que CR7 faz sempre que marca um golo.

O português não se ficou, e quando fez o 3-0 brindou o público imitando a máscara que Dybala faz sempre que marca um golo.

Dois momentos que não passaram ao lado dos adeptos da Juventus, que nas redes sociais destacaram o bom entendimento entre os dois craques da equipa italiana.