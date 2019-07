Hoje às 19:25 Facebook

Depois das imagens da polémica substituição no jogo com o Tottenham, Cristiano Ronaldo volta a dar que falar por um gesto na chegada à China, onde a Juventus prossegue com os trabalhos de pré-temporada.

Assim que a equipa da Juventus pisou solo chinês, esta segunda-feira, todas as atenções se centraram em Cristiano Ronaldo. Logo que desceu à pista, o internacional português começou a ser fotografado. Quando já estava no autocarro que o conduziria à zona de saída do aeroporto, os funcionários que estavam por perto continuaram a registar o momento.



A dada altura, a porta da viatura abriu-se e Cristiano Ronaldo, que tinha uma garrafa aberta na mão, atirou água a quem o fotografava. Um gesto que já está a dar que falar.

Ainda na passagem por Singapura, onde a Juventus perdeu por 3-2 contra o Tottenham, Cristiano Ronaldo provocou algum alvoroço devido a uma troca de palavras com o treinador Maurizio Sarri, depois de ter sido substituído. As imagens rapidamente caíram no domínio público, sobretudo através das redes sociais, e há mesmo quem garanta que este foi o primeiro conflito do novo treinador com um jogador.

Certo é que, após essa partida, disputada este domingo, Sarri teceu grandes elogios a CR7: "Ronaldo é o melhor. Por isso, temos de organizar os outros dez para a fase defensiva. Ele pode andar solto, é importante ter liberdade em campo".