Cristiano Ronaldo: "Não preciso de mais dinheiro, quero conquistar o meu lugar"

Cristiano Ronaldo abordou esta segunda-feira a relação com Zidane e afirmou que pretende continuar a lutar por um lugar na história do futebol.

Esteve nove anos ao serviço do Real Madrid e chegou a ser orientado por Zidane nos merengues. E quando questionado sobre a relação que mantém com técnico francês, Cristiano Ronaldo só tem elogios a fazer.

"A confiança que um jogador precisa não depende exclusivamente dele. Depende também das pessoas que o rodeiam. Tens de sentir que és uma peça importante no grupo e o Zidane fazia-me sentir especial. Ele não mudou a minha forma de jogar mas ajudou-me muito. Já era fã dele, mas depois de ter sido meu treinador fiquei ainda mais. Pela forma de ser, pela forma como fala e orienta a equipa. O Zidane sempre me disse 'Cris, tem calma, este jogo descansa, quem vai fazer a diferença és tu'. Sempre confiou em mim e foi sempre muito honesto. É por isso que vou levar a amizade dele sempre no coração", começou por dizer em entrevista à plataforma DAZN.

Com 33 anos, o craque português já soma um grande número de títulos e feitos mas garante que continua a querer lutar por um lugar na história.

"Esforço-me sempre para ganhar, em primeiro lugar, troféus com a minha equipa. Sei que também me trarão prémios individuais. É o meu trabalho, o meu dia-a-dia. Acordo todos os dias para treinar com o objetivo de alcançar algo e não apenas ganhar dinheiro. Não preciso de mais dinheiro, graças a Deus. Quero conquistar o meu lugar na história do futebol, ganhar mais e mais", concluiu.