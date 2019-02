Hotel de Cristiano Ronaldo em Marrocos já em 2020

Sara Oliveira Hoje às 09:10 Facebook

Com uma nova coleção de sapatos prestes a sair para o mercado e com investimentos sempre a rolar, não fosse um dos jogadores mais bem remunerados do Mundo, sabe-se agora também que o já anunciado hotel de Cristiano Ronaldo em Marraquexe, Marrocos, será inaugurado no próximo ano, em mais uma parceria com o grupo Pestana.

Depois de Lisboa e Funchal, esta será a terceira unidade hoteleira detida pelo craque da Juventus. Segunda a imprensa internacional, o complexo turístico terá 174 quartos, dois restaurantes, um spa e um centro de negócios. Situar-se-á numa zona nova da cidade denominada "M Avenue", não muito longe do aeroporto, num destino já muito procurado por Ronaldo, principalmente antes de começar a namorar com Georgina Rodríguez.

O hotel em solo marroquino, sabe-se agora, abrirá portas antes de um outro de quatro estrelas previsto para a Rive Gauche, junto ao Sena, entre as estações de Austerlitz e Lyon, em Paris, e que está ainda em "fase preliminar do seu licenciamento". O projeto em França envolve um investimento de 60 milhões, equitativamente repartidos entre Cristiano Ronaldo e o grupo hoteleiro, que com ele partilha as origens madeirenses.

Madrid e Nova Iorque são outras importantes cidades internacionais em que o jogador português quer apostar com mais aberturas, sempre com os mesmos sócios, até pela larga experiência que estes têm no ramo. Em todos, na decoração há sempre pormenores que remetem para o desporto onde o dono é rei, ou seja, o futebol.