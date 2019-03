UEFA abre processo disciplinar a Cristiano Ronaldo por festejo contra o Atlético

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 11:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado português da Juventus "respondeu na mesma moeda" a Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, depois de marcar os três golos que deram a passagem da equipa italiana aos quartos de final da Liga dos Campeões.

A UEFA abriu um processo disciplinar a Cristiano Ronaldo pelo gesto que o português fez no festejo do terceiro golo, no final do encontro entre a Juventus e os espanhóis, a contar para os quartos de final da Liga dos Campeões. No jogo da primeira mão, que os madrilenos venceram por 2-0, Diego Simeone tinha festejado de forma similar.

Veja o festejo do português:

O avançado da Juventus está acusado de "conduta imprópria" pela violação de dois artigos do regulamento disciplinar da UEFA. A decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA sobre o eventual castigo de Ronaldo sairá da reunião de quinta-feira, 21 de março.