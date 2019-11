Jogo 1000 com sabor amargo para Cristiano Ronaldo

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:32 Facebook

O motivo era de festa mas acabou por não correr como o desejado: o jogo 1000 de Cristiano Ronaldo durou apenas 55 minutos e acabou com o português a ir para casa antes do apito final.

Cristiano Ronaldo chegou, este domingo, ao jogo 1000 da carreira. Um número redondo e uma marca para todos. Mas que acabou de forma amarga. Titular frente ao AC Milan, o português não entrou bem no encontro - ainda deu um aviso, após uma assistência de Higuain - e saiu ao minuto 55, dando lugar a Dybala.

Insatisfeito com a própria exibição, o craque português dirigiu-se de imediato para o balneário. E a imprensa italiana garante mesmo que CR7 foi para casa ainda antes do apito final.

A entrada do avançado argentino acabou por se mostrar uma decisão acertada de Sarri, já que foi o argentino quem acabou por marcar o golo da vitória da equipa de Turim.

Com este resultado, a Juventus recuperou a liderança do campeonato. Já o AC Milan termina a ronda em 14.º lugar, a já 19 pontos do primeiro lugar.