Mãe de jovem autista pede castigo para Ronaldo: "O comportamento dele é inaceitável"

JN Hoje às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Sarah Kelly, mãe do jovem autista a quem Cristiano Ronaldo atirou o telemóvel para o chão em abril, pede castigo pesado a CR7 após acusação por parte da Federação Inglesa

A Federação Inglesa abriu um processo a Cristiano Ronaldo depois dos incidentes em abril, quando o Manchester United jogou no terreno do Everton e o atacante português atirou o telemóvel de um jovem para o chão. Agora, Sarah Kelly, mãe do jovem, está esperançosa sobre um castigo duro.

"Vamos esperar para que ele finalmente receba o castigo certo. Ele não pode continuar a escapar-lhe. O comportamento dele é inaceitável", começou por dizer, ao "The Mirror".

PUB

"Deveria ter sido tratado há seis meses. O meu filho fala sobre o que lhe aconteceu todos os dias. Ele ainda não teve o seu telefone de volta", acrescentou ainda a mulher, que pede castigo duro a CR7.

"Ele deveria ter pagado por isso. Foi Ronaldo quem causou isto tudo. É isso me deixa perplexa, o facto de ele poder agredir uma criança e continuar a viver normalmente. Como ele pode dormir à noite sabendo da angústia que causou a um jovem fã?", atira, afirmando ainda que não recebeu qualquer pedido de desculpas de Cristiano Ronaldo.

""Ele ofereceu-nos a possibilidade de conhecê-lo e disse que estava arrependido, mas disse que não havia feito nada de errado. Isso não é um pedido de desculpas, é um insulto", concluiu.