Manchester United estuda multa e rescisão do contrato de Cristiano Ronaldo

O cenário de separação imediata entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United ganha cada vez mais força.

À medida que vão sendo publicados novos trechos da entrevista concedida por Cristiano Ronaldo ao jornal "The Sun", começam a surgir relatos, cada vez mais consistentes, que apontam à saída imediata do internacional português dos "red devils".

O mesmo "The Sun" revela que o clube inglês pondera seriamente rescindir o contrato com o jogador, de 37 anos, que é válido até junho de 2023. Quase certa será a aplicação de uma multa milionária ao avançado português, que pode ascender a 1 milhão de euros, pelas declarações proferidas.

O jornal adianta, ainda, que o próprio treinador do United, Erik ten Hag, que foi um dos visados por Cristiano Ronaldo durante a entrevista, estuda uma reação às palavras do jogador. "Não tenho respeito por ele porque ele não mostra respeito por mim", afirmou o português, na conversa com o jornalista inglês Piers Morgan.

Com o processo de saída de Old Trafford em andamento, começam a surgir alguns rumores sobre o eventual novo clube do jogador, a partir de janeiro do próximo ano.

A lista de potenciais interessados vai engrossando com o passar dos dias, com Sporting e Bayern Munique metidos ao barulho. Em aberto continua a possibilidade de CR7 se mudar para a Arábia Saudita, hipótese aventada já no último verão.