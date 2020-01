Messi admite saudades de Cristiano Ronaldo: "Os jogos eram mais especiais"

Nuno Barbosa Hoje às 11:08 Facebook

Depois de nove anos no Real Madrid, em Espanha, Cristiano Ronaldo mudou-se para Itália, onde defende a camisola da Juventus há uma época e meia. No país vizinho travou uma rivalidade histórica com Lionel Messi, figura de proa do Barcelona que, confessa agora, já tem saudades das partidas contra o português.

"Quando o Cristiano estava no Real Madrid os jogos eram mais especiais. Os duelos contra o Real significam sempre muito, mas com o Cristiano tornavam-se mais especiais", reconheceu Messi em entrevista à DAZN.

De forma quase nostálgica, Messi continuou, assim, sobre as batalhas que travou com capitão da seleção nacional na liga espanhola: "Será um duelo especial que se manterá para sempre, porque durou muito anos e não era fácil manter aquele nível por tanto tempo. Para lá disso, também os clubes em que jogávamos eram desafiantes, tanto o Real como o Barça são os melhores do mundo".

O argentino, de 32 anos, prefere, agora, olhar em frente. "Esse tempo passou, agora temos mais experiência. Agora temos de olhar para o futuro que está à nossa frente", concluiu.