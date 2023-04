"Não quiseram jogar!". Cristiano Ronaldo deixa relvado furioso após empate

Cristiano Ronaldo não escondeu a frustração, este domingo, depois do empate (0-0) do Al Nassr diante do Al Feiha, que deixou a equipa do jogador português a três pontos do líder Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo.

Mal o árbitro deu o jogo como terminado, o camisola sete do Al Nassr não escondeu a frustração com o resultado e, a caminho do balneário, dirigiu-se a um adversário: "Não quiseram jogar!", atirou, já depois de durante o jogo se ter queixado de vários atletas do Al Feiha, acusando-os de perder tempo.

Veja o momento: