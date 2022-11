Palavras de Ronaldo caíram mal no Manchester United

JN Hoje às 09:32 Facebook

Jogadores, equipa técnica e dirigentes do Manchester United terão ficado desiludidos com a entrevista de Cristiano Ronaldo ao "The Sun". Saída do jogador em janeiro começa a ganhar forma.

A entrevista de Cristiano Ronaldo ao jornal "The Sun" continua a dar que falar em Inglaterra. A "Sky Sports" revela que a estrutura do Manchester United, com o técnico Erik ten Hag à cabeça, ficou desiludida com as palavras do internacional português, bem como com o timing escolhido pelo avançado para falar.

O clube apenas terá tido conhecimento da entrevista ontem, quando preparava o regresso a Manchester após a vitória no terreno do Fulham, por 2-1, e terá ficado perplexo com as declarações do jogador.

Ronaldo falhou o encontro por estar doente, mas a "Sky Sports" avança que o português terá dado essa justificação ao clube após ter descoberto que não iria ser titular frente à equipa londrina.

Com as posições extremadas entre as duas partes, em Inglaterra fala-se com cada vez mais insistência numa possível saída de Cristiano Ronaldo de Old Trafford já em janeiro, apesar de o jogar ter contrato com os "red devils" até ao final da temporada.

Aos 37 anos, o avançado faz parte da lista de jogadores convocados por Fernando Santos para a fase final do Mundial do Catar, que se disputa entre 18 de novembro e 20 de dezembro.