Ronaldo após vitória: "Uma equipa repleta de talento e juventude"

No final do jogo o capitão da seleção portuguesa recorreu às redes sociais para fazer um balanço da vitória de Portugal sobre a Suíça, por 6-1.

O dia foi longo para Cristiano Ronaldo. Há 14 anos que não era suplente num jogo de uma fase final de uma prova de seleções, até que começou no banco na goleada frente à Suíça, por 6-1, que permite à equipa das quinas defrontar Marrocos nos quartos-de-final do Mundial 2022.

No final do jogo, já depois da seleção rumar ao hotel, o capitão da seleção portuguesa recorreu às redes sociais para elogiar a exibição da equipa das quinas: "Dia incrível para Portugal, com um resultado histórico no maior certame do futebol mundial. Exibição de luxo de uma equipa repleta de talento e juventude. A nossa seleção está de parabéns. O sonho está vivo! Até ao fim! Força, Portugal!"